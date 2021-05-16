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القصرين : 20 حالة وفاة و225 إصابة جديدة بكورونا خلال ال5 أيام الأخيرة

2021/05/16 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين خلال الـ 5 أيام الاخيرة 20 حالة وفاة جراء وباء كورونا المستجد ما رّفع من العدد الجملي للوفيات منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الأحد الى الى 410 حالة وفاة وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين ، عبد الغني الشعباني.

وذكر الشعباني في تصريح ل( وات ) أن ذات الجهة سجلت خلال نفس الفترة المذكورة 225 اصابة جديدة بفيروس” كورونا” ليرتفع بذلك عدد الاصابات منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم الى 10 آلاف و 725 إصابة.
و أكد الشعباني أن الوضع الوبائي لايزال خطيرا مما استوجب اضافة 3 اسرة انعاش جديدة في المستشفى الجهوي بالقصرين .
وجدد دعوته إلى كافة المواطنين بضرورة التحلي بالمسؤولية وترك الإستهتار والتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي واحترام قواعد حفظ الصحة للحد من انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى مع الاقبال على حملة التلاقيح .
و في ما يتعلق بالحملة الوطنية للتلاقيح المضادة لفيروس ” كورونا ” بين ذات المصدر أن الأشخاص الذين تم تلقوا الجرعة الأولى للتلقيح بلغ منذ بداية الحملة إلى حدود كامل يوم أمس 9225 شخصا فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية 4726 شخصا ، معتبرا هذا العدد ضعيفا وغير مرضي.

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