منوبة : ثلاث وفيّات بفيروس كورونا المستجد

ارتفع عدد حالات الوفيات اليوم الأحد بولاية منوبة جراء فيروس كورونا المستجد الى 428 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة بكل من مناطق منوبة والجديدة والمرناقية، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.

وتعود حالات الوفاة المسجلة اليوم لاستاذ تعليم ثانوي بمعهد ابن أبي الضياف يبلغ من العمر 49 سنة وتوفي بمصحة خاصة، وكذلك بمسن من الجديدة يبلغ من العمر 71 سنة توفي بالمستشفى المحلي بطبربة، وبمسن آخر يبلغ من العمر 72 توفي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى.

ولم ترد إلى حد مساء اليوم نتائج اختبارات الكوفيد. في حين سجلت 35 حالة شفاء جديدة لينخفض عدد الحالات النشيطة الى 815 حالة، منها 23 محل إيواء بالمستشفيات.

ويبلغ عدد المصابين بولاية منوبة منذ بداية الجائحة الى اليوم 12520 إصابة مؤكدة بالفيروس و11280 حالة شفاء.