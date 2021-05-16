قفصة :ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 400 وفاة ورصد 89 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بولاية قفصة إلى 400 وفاة بعد أن أحصت الإدارة الجهوية للصحة خلال الساعات الــــ 72 الأخيرة وفاة سبعة أشخاص بسبب هذا الوباء.

كما أعلنت إدارة الصحّة بقفصة يوم الأحد عن رصد 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء دفعة من تحاليل الكشف عن هذا المرض لعيّنات أشخاص من المخالطين لمصابين آخرين أومن المُشتبه بإلتقاطهم لعدوى الفيروس.

وتعدّ هذه الدفعة من نتائج التحاليل التي أصدرها اليوم مخبر التحاليل بالمستشفى الجهوي بقفصة , ألاولى منذ أسبوع , باعتبار أن هذا المخبر قد توقّف عن النّشاط الاحد الماضي لأسباب “تقنية” .

من ناحية أخرى وبخصوص عدد الأشخاص المّصابين والذين لازالوا حاملين للفيروس بولاية قفصة فيبلغ حاليا حسب آخر تحيين للوضع الوبائي ودون إحتساب الإصابات المُعلن عنها اليوم الأحد, 242 مصابا.

ويقيم ما لا يقلّ عن 60 مصابا من بين هؤلاء المُصابين بأقسام كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة وبالمستشفيات المحلّية بمعتمديات الرديف وأم العرائس والمتلوي .

وطالت عدوى فيروس كورونا منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن 6232 شخصا من ولاية قفصة , تُوُفّي من بينهم 400 شخص , وتعافى 5590 شخصا .