قبلي: إحصاء 7341 إصابة بفيروس “كورونا” منذ ظهور الوباء منها 6932 حالة تعافي و292 حالة وفاة

أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، 7341 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” منذ منذ ظهور الوباء بالجهة في بداية شهر مارس من سنة 2020 الى اليوم، من بينها 6932 حالة تعافي، و117 حالة لا تزال مصنفة نشطة، فيما تم تسجيل 292 حالة وفاة جراء الاصابة بهذا الفيروس.

وذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الاثنين، في تصريح لـ(وات)، ان أحدث تحيين للتوزيع الجغرافي لمختلف الحالات المسجلة بالجهة بحسب المعتمديات يكشف عن تسجيل معتمدية قبلي الشمالية لـ1818 إصابة، منها 1748 حالة تعافي و21 حالة لا تزال مصنفة نشطة و49 حالة وفاة، ومعتمدية قبلي الجنوبية لـ1758 إصابة، تعافت منها 1667 حالة، فيما لا تزال 26 حالة نشطة، مع تسجيل 65 حالة وفاة.

وتم بمعتمدية دوز الشمالية الى حد الان، إحصاء 1601 إصابة، منها 1507 حالات تعافي، فيما لا تزال 28 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 66 حالة وفاة، وسجلت معتــمدية دوز الجنــوبية 719 إصابة، منها 672 حالة تعافي، و34 حالة وفاة، ولا تزال 13 حالة مصنفة نشطة، فيما أصيب 1086 شخصا بمعتمدية سوق الاحد بالفيروس، توفي من بينهم 58، وتعافى 1005، ولايزال 23 يحملون الفيروس.

وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار، فقد سجلت 345 إصابة، منها 321 حالة تعافي و18 حالة وفاة، فيما لا تزال 6 حالات مصنفة نشطة، وتم رصد 14 إصابة بمعتمدية رجيم معتوق، منها حالتي وفاة، فيما تعافت باقي الحالات.