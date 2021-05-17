عجز الميزانية يتقلص بنسبة 27 بالمائة مع موفى مارس 2021

بلغ عجز الميزانية 760 مليون دينار مع موفى الثلاثي الأول من سنة 2021، ليتقلص بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 (1 مليار دينار)، وفق ما أظهرته النتائج الأولية لتنفيذ الميزانية موفى مارس 2021، نشرتها وزارة المالية .

ويرجع تقلص هذا العجز إلى الارتفاع الطفيف للموارد الذاتية للدولة بنسبة 7ر1 بالمائة لتناهز 8ر7 مليار دينار، نتيجة تطور العائدات الجبائية بنحو 13 بالمائة (5ر7 مليار دينار).

وتراجعت أعباء الميزانية بنسبة 3ر2 بالمائة (5ر8 مليار دينار) خلال نفس الفترة جراء انخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 38 بالمائة (415 مليون دينار) ونفقات التدخل بنحو 4ر12 بالمائة لتمر من 7ر1 مليار دينار الى 5ر1 مليار دينار.

وارتفعت، في المقابل، نفقات الأجور بنسبة 7ر4 بالمائة (1ر5 مليار دينار) ونفقات التصرف بحوالي 8 بالمائة (368 مليون دينار)، كما تطورت أعباء التمويل (فوائد القروض) بنسبة 2ر1 بالمائة لتبلغ 1ر1 مليار دينار.

وشهدت موارد الخزينة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 9ر2 مليار دينار مثلت موارد الاقتراض 97 بالمائة منها. وبلغت قيمة الدين الداخلي 9ر1 مليار دينار في حين ناهز الدين الخارجي 890 مليون دينار.