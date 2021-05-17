البرلمان يتلقى دعوة لحضور اجتماع طارئ للجنة فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

تلقى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، تضمنت دعوة لمجلس نواب الشعب، لحضور الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين صلب اتحاد المجالس البرلمانية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي سينعقد خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح البرلمان في بلاغ له اليوم الاثنين، أن الغنوشي أشار إلى أهمية هذا الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين، مؤكّدا استعداد مجلس نواب الشعب للمشاركة في هذه الدورة الطارئة وتكثيف المساعي والجهود البرلمانية المشتركة من أجل وضع حد للانتهاكات المتواصلة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

ومثلت محادثة الغنوشي وقاليباف أيضا مناسبة للتداول بخصوص تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من “اعتداءات سافرة وعمليات قمع وتهجير انطلقت منذ شهر رمضان المعظم وتتواصل إلى اليوم، في تجاهل تام لكل القوانين والأعراف الدولية، بما خلّف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، خاصة من بين الأطفال والنساء”، وفق نص البلاغ.

وفي هذا الصدد، أكّد الغنوشي تضامن كل التونسيين التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ورفضهم لهذه الانتهاكات وللجرائم والممارسات اللاإنسانية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تمثّل أيضا “انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي”.

من ناحيته، أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وفق نص البلاغ، عن تقديره لموقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية، مثمّنا مختلف المساعي التي تقوم بها تونس من أجل حشد الدعم الدولي ونصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت المحادثة مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات بين تونس والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعمل المشترك على مزيد دعمها في مختلف المجالات، حسب المصدرذاته.