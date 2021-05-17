جيش البحر ينقذ 113 مهاجرا غير نظامي أبحروا من سواحل ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الاثنين، أن وحدات جيش البحر أنقذت، ظهر اليوم، عرض سواحل جزيرة جربة، 113 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، هم 46 شخصا من بنغلاديش، و29 سودانيا و22 اريتريا و11 مصريا ومغربيين اثنين وغانيين اثنين وشخص من دولة النيجر، مضيفة أن اعمارهم تتراوح بين 15و38 سنة، وأنهم كانوا على متن قارب على وشك الغرق شمال شرق تاقرماس على بعد حوالي 40 كم من سواحل جربة (ولاية مدنين).

وأفاد الناجون، وفق بلاغ الدفاع، بأنهم أبحروا الليلة الماضية من سواحل زوارة بليبيا، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهؤلاء الناجين نحو ميناء جرجيس لتسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.