تطاوين: تسجيل 4 وفيات و28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتلقيح مجموع 5813 شخصا

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ48 ساعة الماضية، 4 وفيات جديدة جراء فيروس “كورونا” المستجد، توزعت الى حالتين بمعتمدية تطاوين الجنوبية، وحالة وفاة في كل من معتمدية تطاوين الشمالية ومعتمدية غمراسن.

وارتفع بذلك، العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020، إلى 242 حالة، تتوزع الى 108 وفيات في معتمدية تطاوين الشمالية، و48 وفاة في تطاوين الجنوبية، و47 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و7 في رمادة، و6 في الصمار، و4 في ذهيبة.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة خلال ذات الفترة، وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في الجهة، نشر اليوم الاثنين، 28 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات إلى 9 في تطاوين الشمالية، و8 في رمادة، و4 في غمراسن، و3 في تطاوين الجنوبية، و3 في البئر الأحمر، وإصابة واحدة في الصمار، ليرتفع إجمالي الإصابات في الجهة منذ انتشار الوباء إلى 4387 إصابة مؤكدة.

ويقيم حاليا، 13 مصابا في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و4 في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن، ومصابين اثنين في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة.

وأفادت الادارة الجهوية للصحة، من جهة أخرى، بأن المركز الجهوي للتلقيح استنأف نشاطه اليوم، ومكن الى حد الآن 5813 مواطنا من التلقيح، 3396 منهم تلقوا الجرعة الاولى، فيما تلقى 2417 الجرعة الثانية.