قفصة: رصد 49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بولاية قفصة، اليوم الاثنين، عن رصد 49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد إجراء تحاليل الكشف عن هذا المرض لـ136 عيّنة لأشخاص خالطوا مصابين آخرين أو أشتُبه في إلتقاطهم لعدوى الفيروس.

وإستنادا إلى آخر تحيين للوضع الوبائي كشف عنه المدير الجهوي للصحة بقفصة، سالم ناصري، ودون إحتساب الإصابات المُعلن عنها يوم الإثنين، يبلغ حاليا بولاية قفصة عدد الأشخاص المصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس، 216 مصابا.

ويقيم ما لا يقلّ عن 60 مصابا من بين هؤلاء المُصابين بأقسام كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة وبالمستشفيات المحلّية بمعتمديات الرديف وأم العرائس والمتلوي .

وبخصوص تقدّم حملة التطعيم ضدّ وباء “كورونا”، وحسب سالم ناصري، فقد بلغ عدد الاشخاص الذين تلقّوا الجرعات الأولى من التلاقيح المضادّة لكوفيد 19 منذ بدء هذه الحملة في أواسط شهر مارس الماضي، 12 ألف و552 شخصا وذلك بمركزي التلقيح الواقعين بمدينتي قفصة والمتلوي، فيما بلغ عدد المُلقّحين بالجرعتين الأولى والثانية 5190 شخصا.

وعاضد في الأيّام القليلة الماضية فريق متنقّل من طواقم التلقيح عمل المركز الجهوي للتلقيح بمدينة قفصة، حيث تنقّل هذا الفريق إلى دار المُسنّنين وقام بتطعيم 34 مُسنّا من بين المّقيمين بهذه الدّار.

وطالت عدوى فيروس “كورونا” منذ بدء ظهوره في شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن 6233 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 400 شخص، وتعافى 5617 شخصا.