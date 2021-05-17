بنزرت: تحرير 1077 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة و 349 محضرا من أجل عدم احترام قانون حظر الجولان

تولّت المصالح الأمنية المشتركة التابعة لإقليم أمن بنزرت خلال الأسبوع المنقضي، تحرير 1077 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة و 349 محضر من أجل عدم احترام قانون حظر الجولان، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مصدر أمني مسؤول.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، انه تم كذلك تحرير 33 مخالفة عدم الامتثال للقرارات، وسحب 327 رخصة سياقة وبطاقة رمادية، الى جانب حجز 194 دراجة نارية دون وثائق ثبوتية، او لمخالفة أصحابها قانون الطرقات.

من جهة أخرى، تمكّنت المصالح الأمنية التابعة لإقليم امن بنزرت بمختلف اختصاصاتها، خلال ذات الفترة من ايقاف والتحري مع 138 شخصا مفتشا عنهم لفائدة الجهات الأمنية والسجنية والقضائية، من بينهم شخص يشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي والذي تمت إحالته إلى القطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الإرهابية بالعاصمة، وشخص آخر محل 21 منشور تفتيش في جرائم مختلفة، إلى جانب إيقاف 3 افراد تعلقت بهم تهم مسك وترويج مواد مخدرة، مع حجز 1003 أقراص مخدرة، والقاء القبض على شخصين من اجل بيع الخمر خلسة وحجز 1159 علبة جعة.