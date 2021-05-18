هام: الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق في قتل الشاب عبد السلام زيّان في مركز الايقاف

أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، في افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، عن تركيبة لجنة تحقيق التي صادقت الجلسة العامة عليها في 23 مارس الماضي حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان أثناء إيقافه بمدينة صفاقس.

وتضم هذه اللجنة كلا من النواب : مريم بن بلقاسم وجميلة دبش الكسكسي وعبد المجيد عمار وبلقاسم حسن وفائزة بوهلال وسالم قطاطا و منيرة العياري وعلي بن عون وليلى الحداد وسماح دمق وفؤاد ثامر وفارس بلال ومحمد العفاس والحبيب بن سيدهم ونسرين العماري وطارق البراهمي وهاجر نيفر شقرون ووسام الشعري وصفاء الغريبي ومصطفى بن أحمد وعصام البرقوقي ورضا الجوادي.

وتم التصويت على إضافة نقطة في جدول الأعمال للتداول في تطورات الأوضاع في فلسطين بموافقة 79 نائبا ودون تسجيل احتفاظ أو رفض.