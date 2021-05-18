فرق حفظ الصحة تنفذ 300 زيارة ميدانية لمراكز التلقيح ،منذ 13 مارس المنقضي

نفذت فرق حفظ الصحة ،منذ 13 مارس المنقضي ، 300 زيارة ميدانية لمراكز التلقيح الموزعة على كامل تراب الجمهورية ، لتصحيح بعض الإخلالات البسيطة الموجودة بها ، في علاقة بحفظ الصحة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي.

و أكد الورغمي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن فرق حفظ الصحة المتنقلة تقوم بتصويب وتصحيح بعض الاخلالات المرصودة بصفة فورية، لكن تبقى مشكلة الاكتظاظ ، نقطة ضعف هذه المراكز التي لا يمكن تجاوزها إلا بالتزام المواطنين بالحضور في الوقت المحدد دون تأخير مع تجنب الحضور بصفة مبكرة، وفق تقديره.

وأوضح أن الإخلالات المرصودة بهذه المراكز تتعلق أساسا بإرتداء الكمامات واستعمال المطهر الكحولي والتعقيم المستمر للأرضيات والأدوات المستعملة وفرز الإبر المستعملة ووضعها في الأكياس المعدة للغرض.

ولفت الورغمي إلى أن وزارة الصحة قامت ،منذ منذ 13 مارس المنقضي، بتزويد مراكز التلقيح ب8000 لتر من المواد المطهرة وبـ 42 ألف كيس أصفر اللون وبـ 288 حاوية فضلات من الحجم الكبير، مؤكدا أنها تقوم بصفة مستمرة بتزويد كل المراكز بجميع حاجياتها في الغرض.

وشدد الورغمي على أن وزارة الصحة تملك مخزونا كافيا من مستلزمات التعقيم والتنظيف وحفظ الصحة بمستودعها المركزي ، كما أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على اقتناء كميات إضافية .

وقال الورغمي إن جميع مراكز التلقيح تتوفر بها مستلزمات حفظ الصحة بالكمية المطلوبة مما يجعل أعوانها يعملون في ظروف طيبة جدا.