72 وفاة و 1055إصابة جديدة بالفيروس التاجي..

سجلت تونس 72 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ يوم أمس الاثنين 17 ماي الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 11 الفا و 971 وفاة، وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول الحالة الوبائية.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تسجيل 1055 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 5297 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 290 ألفا و282 شخصا، بعد تعافي 1347 شخصا. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 9ر19 في المائة.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، إلى حدود يوم أمس، بـ2207 مصابا بفيروس كورونا المستجد، ويقيم 446 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، فيما يخضع 133 مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.