نقل 32 مهاجرا غير نظامي من مصطبة “ميسكار” البحرية نحو ميناء جرجيس

أفادت وزارة الدفاع الوطني، مساء الثلاثاء، بأنه تم نقل 32 مهاجرا غير نظامي من على متن المصطبة الغازية “ميسكار” بالجرف القاري التونسي، بعد إنقاذهم، نحو ميناء جرجيس (ولاية مدنين).

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر قامت في حدود الثامنة من مساء اليوم بإجلاء 32 مهاجرا غير نظامي من ذوي الجنسية البنغالية (بنغلاديش)، من على متن المصطبة الغازية “ميسكار”، وذلك ضمانا لأمن وسلامة المصطبة والأفراد العاملين بها، خاصة في ظل الوضع الوبائي الراهن.

ومن المنتظر أن تتوجه الخافرة العسكرية نحو الميناء التجاري بجرجيس لتسليم المهاجرين للسلط الجهوية المعنية بالتكفل بالمهاجرين غير النظاميين الأجانب الذين يتم إنقاذهم بالبحر.

ويوم أمس الاثنين، انقذت وحدات لجيش البحر عرض سواحل جزيرة جربة، 113 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة أبحروا قبل يوم (الأحد) خلسة من سواحل مدينة زوارة في ليبيا بنية اجتياز الحدود الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.