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رئيس الدولة يعلن بباريس انخراط تونس في دعوة أطلقها قادة أفارقة لإنشاء مناطق إنتاج إقليمية للقاحات المضادة لكوفيد 19

2021/05/18 أهم الأخبار, المصدر مع وات, سياسة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال مشاركته بعد ظهر اليوم الثلاثاء بباريس، في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية، دعم تونس للدعوات الدولية والإقليمية لرفع الحظر عن براءات الاختراع للقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 بما يساعد على تعميم انتفاع كل الشعوب والدول
بهذه اللقاحات.

كما أعلن رئيس الدولة انخراط تونس في الدعوة التي أطلقها قادة أفارقة لإنشاء مناطق إنتاج إقليمية للقاحات ضد فيروس كوفيد 19، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

واعتبر سعيد أنّ الظرف الدقيق الذي تعيشه القارة الإفريقية جّراء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على معدلات التنمية يتطلب تكاتفا أكثر من أجل بلورة رؤية شاملة ومتضامنة لمعالجة هذه التحديات بصورة هيكلية ودائمة.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية اعتماد مقاربة جديدة تراعي التغيرات السياسية والاقتصادية في العالم وتمكن من إيجاد حلول للقضايا الإقليمية والدولية الراهنة، فضلا عن إيلاء أهمية إلى الجانب الإنساني في السياسات الاقتصادية لحفظ كرامة الشعوب وتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتنمية.

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