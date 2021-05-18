تعطل الدروس بمدينة بنزرت وجرزونة الاربعاء انطلاقا من منتصف النهار

أفادت المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت في بلاغ لها أصدرته مساء الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنه سيتم تعطيل الدروس استثنائيا يوم غد الاربعاء انطلاقا من الساعة منتصف النهار، وذلك بكافة المؤسسات التربوية الإعدادية والابتدائية والثانوية، العمومية منها والخاصة، بمدينة بنزرت فقط، إلى جانب مدرستي جرزونة وحي العمال بمعتمدية جرزونة.

وأوضحت المندوبية الجهوية للتربية أن أسباب تعطيل الدروس استثنائيا يوم غد انطلاقا من الساعة منتصف النهار يأتي لاعتبارات أمنية، بسبب مباراة الجولة الأخيرة للبطولة الوطنية لكرة القدم التي ستجمع يوم غد النادي الرياضي البنزرتي بضيفه اتحاد بن قردان.

ويعد النادي البنزرتي أحد النوادي التي تصارع من أجل البقاء ضمن النخبة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية.

وبينت المندوبية أن قرار تعليق الدروس استثنائيا يوم غد الاربعاء تم اتخاذه “بالتنسيق مع وزارة الإشراف والسلط الجهوية والأمنية”، وفق نص ذات البلاغ .