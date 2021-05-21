مدنين: فتح مركزين جديدين للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بكل من جرجيس وبن قردان

تعزز مركزا التلقيح الجهويين بمدنين وجربة بفتح مركزين محليين للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بكل من جرجيس وبن قردان، حيث انطلقا في العمل اليوم الجمعة، وتقديم الجرعات لمن تلقوا ارساليات للتلقيح بالمركزين، ليرتفع عدد مراكز التلقيح بالجهة الى 4 مراكز في انتظار فتح مراكز اخرى قطعت خطوات هامة في الاعداد والجاهزية، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).

وانطلق المركز المحلي للتلقيح ببن قردان منذ الصباح في عملية تطعيم الوافدين عليه من المسجلين، على ان تتواصل العملية يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع منذ الصباح، وينطلق المركز المحلي للتلقيح الظويهر بجرجيس الذي تم تركيزه بمعهد في عمليات تقديم الجرعات بعد ظهر يومي الجمعة والسبت وكامل يوم الاحد.

وتميزت انطلاقة عملية فتح المراكز الجديدة للتلقيح، التي جاءت لتقرب الخدمات من المواطنين وخاصة من كبار السن، مع بداية ارتفاع حرارة الطقس، وهو ما من شانه ان يخفف العبء على المركزين الجهويين بمدنين وجربة، ورافق عملية فتح مركز جرجيس في انطلاقته نوع من الاضطراب حيث تلقى المعنيون بالتلقيح من المرسمين في منظومة “ايفاكس” ارسالياتهم للقدوم صباحا في حين ان المركز لا يؤمن الخدمات الا بعد الظهر.

يذكر ان عدد الاشخاص التي انتفعوا من عملية التطعيم ضد فيروس “كورونا” منذ انطلاق حملة التلقيح بولاية مدنين قارب ال30 الف شخص (29880 شخص) على اثر تطعيم 891 شخصا، يوم امس الخميس، بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة.