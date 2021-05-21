رئيس الحكومة يقرّر توسيع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل فئات عمرية واجتماعية جديدة

قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي، ظهر اليوم الجمعة، عقب الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا توسيع الحملة الوطنية للتلقيح لتشمل شرائح عمرية واجتماعية جديدة خلال الفترة القادمة.

ودعا أعضاء الهيئة إلى العمل على تسريع جلب الكميات اللازمة من جرعات التلقيح من المخابر الدولية المعتمدة لتغطية احتياجات الحملة من كميات إضافية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اليوم.

وطالب بانعقاد اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بصفة دورية وبكل مكوناتها لمتابعة المؤشرات وتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة خلال كل مرحلة ومدى تلاؤمها مع تطور انتشار الوباء.

وخصص الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا اليوم لمتابعة تطورات الوضع الوبائي وتقييم فاعلية الاجراءات المعتمدة خلال هذه الفترة.

كما استعرض الاجتماع المؤشرات الحالية لتطور الوضع الوبائي على المستويين الوطني والجهوي المتعلقة خاصة بمدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح والفئات العمرية والشرائح الاجتماعية الجديدة التي ستشملها قريبا.

كما استعرض المعطيات المتعلقة بنسب انتشار الوباء وتطور عمليات التقصي ونسب التحاليل الإيجابية ومعدلات الوفيات المسجّلة وجاهزية المؤسسات الاستشفائية خاصة من حيث توفر أسرة الاكسيجين وأسرّة الإنعاش.

وخلال اليوم 69 من الحملة الوطنية للتلقيح بلغ العدد الإجمالي للتلاقيح 713.012 تلقيح، في حين ارتفع عدد المسجلين في المنظومة الالكترونية للتلقيح “إيفاكس” إلى أكثر من مليون و847 ألف شخص.

وحسب وزارة الصحة بلغ المعدل العام للمطعمين بالجرعة الأولى 25,8 بالمائة من المسجلين، فيما فاقت نسبة المطعمين بالجرعة الاولى في الشريحة العمرية 75 سنة فما فوق الـ65 بالمائة وبلغت نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-74 سنة يبلغ 60.5 بالمائة بتاريخ 19 ماي2021.