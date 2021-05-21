القصرين: الإتحاد الجهوي للشغل يقرّر تأجيل الإضراب العام بالجهة إلى 7 جويلية المقبل

قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، اليوم الجمعة، تأجيل الإضراب العام بالجهة، الذي كان من المقرر تتفيذه يوم الأربعاء المقبل الموافق ل26 ماي الجاري، إلى يوم الأربعاء 7 جويلية 2021 .

ويأتي ذلك، وفق بلاغ صادر اليوم في الغرض، بناء على المخرجات المضمنة بمحضر الجلسة الصلحية المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة يوم الأربعاء المنقضي، والتي خصصت للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادر عن الإتحاد العام التونسي للشغل، والمتعلقة بالمطالب الواردة ببيان المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بتاريخ 4 أفريل 2021 .

وتضمن جدول أعمال الجلسة الصلحية، حسب ذات البلاغ، دراسة الحكومة لطلبات الجهة الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب، والتي تتعلق بتمكين الجهة من حقها في التنمية العادلة والتشغيل، والتعجيل بإنجاز جميع المشاريع والقرارات المعطلة وفق رزنامة مضبوطة وفي آجال محددة، خاصة منها المتعلقة بالوضع الصحي والتشغيل، وفك العزلة عن الجهة، إضافة إلى إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات التي تحول دون دفع الإستثمار بالولاية.

وأورد البلاغ أن الحكومة تعهدت بتنفيذ الإتفاقيات والتعهدات السابقة والسعي إلى مواصلة فتح باب الحوار والبحث عن توافقات حول المقترحات التنموية ذات الأولوية بالجهة، أخذا بعين الاعتبار الإشكاليات والصعوبات الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد.