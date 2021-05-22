هام: نحو السماح بتلقيح من أصيبوا بكورونا بعد 3أشهر

قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، سامي المورالي، إن نسق عمليات التلقيح مازال بطيئا، مشيرا إلى أنه قد تم التكثيف في عدد مراكز التلاقيح لتسريع وتيرة حملة التطعيم.

وأضاف في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن جميع التلاقيح المرخّص لها ناجعة و آمنة بما فيها لقاح “استرازينيكا” الذي أثار المخاوف، مؤكدا أن لها دور كبير في التقليص من عدد الحالات الخطيرة و تخفيف الضغط على أسرة الإنعاش والأكسيجين.

وأوضح المورالي أن أكثر لقاح في العالم تم استعماله هو “استرازينيكا” (أكثر من 900 مليون جرعة إلى حد 20 أفريل الماضي) معتبرا أن عدد الأشخاص الذين سجّل لديهم حالات تخثر في الدم ضئيل جدّا.

ودعا عضو اللجنة العلمية جميع المواطنين إلى الإقبال بكثافة على عمليات التطعيم تحسبا من حدوث موجة رابعة للفيروس.

و بالنسبة للاشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، أفاد بأن لجنة التلاقيح بصدد دراسة إمكانية السماح لهم بتلقي اللقاح بعد 3 أشهر عوضا عن 6 أشهر.