رئيس الجمهورية يأمر بنقل مساعدات جمعت للفلسطينيين عبر طائرات عسكرية

ذكرت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت أن رئيس الدولة ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد، أمر بنقل مساعدات تم تجميعها من قبل عدد من التونسيين والتونسيات عبر “طائرات عسكرية” إلى الأشقاء في فلسطين .

ولم توضح الرئاسة في بلاغها المقتضب، موعد نقل تلك المساعدات والجهة التي جمعتها وحجمها ولكنها قالت في المقابل إنها تتمثل في أدوية وأغذية ومعدات طبية وتبرعات أخرى.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ذكر امس في بلاغ أنه تفاعلا مع قراره تقديم الدعم المادي (أدوية خاصة ..) للاشقاء في فلسطين، فقد جرى صبيحة يوم الجمعة اتصال من رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي، أكد فيه دعمه لهذه البادرة ووضع الطائرات العسكرية على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل لإيصال الدعم إلى فلسطين.