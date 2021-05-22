أريانة: الانطلاق بداية من الثلاثاء المقبل في تلقيح الإطار التربوي بالجهة

أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بأريانة، اليوم السبت، أن تلقيح الإطار التربوي بالجهة سينطلق يوم الثلاثاء المقبل (25 ماي الجاري) بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بأريانة، ويتواصل بصفة يومية من الساعة الثامنة صباحا إلى

الساعة الرابعة بعد الظهر.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ تلقت وات” نسخة منه، أنه سيتم يوميا استدعاء 400 إطار تربوي من كافة الأسلاك ( ابتدائي، إعدادي، وثانوي)، مشيرة إلى أن روزنامة التلاقيح الخاصة بكل المؤسسات التربوية سيتم نشرها بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمندوبية.

ودعت المربين إلى الالتزام بتاريخ التلقيح وتوقيته والذين سيتم اعلامهم بهما من قبل مديري المؤسسات التربوية، مؤكدة على ضرورة قيام المربين بالتسجيل على موقع “ايفاكس”.

وكانت وزارة التربية دعت الإطار التربوي في مختلف الأسلاك ممن تجاوزت أعمارهم الـ 50 سنة وممّن يعانون من أمراض مزمنة مهما كان سنّهم، إلى المبادرة بتسجيل معطياتهم لدى المؤسسة التربوية أو الهيكل الإداري الراجعين إليه بالنظر في أجل لا يتجاوز أمس الجمعة 21 ماي، وذلك تفعيلا للقرار الصادر عن رئاسة الحكومة المتعلق بإدراج قطاع التربية ضمن أولويات تلقي التلقيح المضاد لوباء “كوفيد 19”.

كما انعقدت أمس الجمعة بمقر الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات جلسة عمل مشتركة بين المندوبية الجهوية للتربية والادارة الجهوية للصحة بأريانة للنظر في الاستعدادات التنظيمية واللوجيستية الخاصة بتنظيم عملية تلقيح الإطار التربوي.