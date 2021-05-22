رابطة الأبطال الافريقية: الترجي يكسب التحدي ويتاهل للمربع الذهبي بركلات الترجيح

تأهل الترجي الرياضي التونسي الى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، اثر فوزه مساء اليوم السبت بملعب حمادي العقربي برادس ، على شباب بلوزداد الجزائري، بركلات الترجيح 3 – 2، في لقاء اياب ربع النهائي الذي انتهى بفوز الترجي التونسي بنتيجة 2 – 0 .

وجاء هدفا الترجي الرياضي التونسي عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 68 و محمد علي بن رمضان في الدقيقة 87

وكان فريق بلوزداد الجزائري فاز ذهابا 2-صفر

وكان الترجي الرياضي التونسي قد عانى طيلة ردهات الشوط الاول رغم سيطرته على مجرى اللعب حيث لم تكن الطريق سهلة الى شباك فريق بلوزداد الذي لعب بكثافة دفاعية وصمد خط دفاعه وتألق حارسه توفيق موساوي أمام هجمات الترجي .

و خلق الترجي عديد الفرص السانحة للتسجيل، خصوصا عن طريق لاعبه الغاني خالد عبد الباسط الذي أدار الحظ ظهره له بعد أن اصطدمت كرته الرأسية بالقائم د7 ثم بالعارضة الافقية د 68 رغم ان تصويبته الثانية مهدت لهدف لافتتاح النتيجة عن طريق بن غيث

و تصدى حارس شباب بلوزداد لأكثر من فرصة أبرزها مخالفة المدافع خليل شمام في منتصف الشوط الأول، ورأسية الدولي الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 55، قبل أن يهتدي البديل عبد الرؤوف بن غيث لطريق الشباك ويفتتح النتيجة في الدقيقة 68 اثر متابعته للكرة الراسية للغاني خالد عبد الباسط التي اعادتها العارضة الافقية واظهر خلالها بن غيث مهارات فنية وهدوء لافت ساعده على احكام التصويب نحو المرمى مفتتحا التسجيل .

وضغط الترجي الرياضي التونسي في الدقائق العشرين الاخيرة من المباراة واسهمت التغييرات التي اجراها المدرب معين الشعباني في رفع نسق اللعب حيث اشرك الياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيث و سامح الدربالي والايفواري ويليام توغي. وبحث محمد علي بن رمضان في جرابه الفني ومهاراته وتوفق في تسجيل الهدف الثاني د87 من تصويبة مقوسة كان قد سجل منها اهدافا مماثلة سابقا مغالطا حارس بلوزداد وبعث الهدف الثاني الروح في زملائه حيث استعادوا امل التاهل.

وحافظ الترجي على تقدمه 2-صفر حتى اعلان نهاية اللقاء من قبل الحكم الغامبي باكاري غاساما ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية التي حسمت الموقف لفائدة الترجي 3-2 وقطع الترجي بذلك خطوة جديدة في اتجاه استعادة اللقب الافريقي الذي فوت فيه العام الماضي عندما خرج من التصفيات امام الزمالك المصري

وفي ركلات الترجيح توفق كل من محمد علي بن رمضان و انيس البدري، وعبد الرؤوف بن غيث، في تجسيم ثلاث ركلات ترجيحية مقابل اهدار غيلان الشعلالي ركلة ترجيح بينما تمكن شباب بلوزداد من تجسيم ركلتين فقط بواسطة أحمد قاسمي و ثابتي العربي فيما أهدر أمير سعيود وعادل جرار و شمس الدين نساخ بقية الركلات الترجيحية

وسيلتقي الترجي الرياضي التونسي في الدور نصف النهائي من المسابقة فريق الأهلي المصري الذي أزاح بدوره فريق صانداونز الجنوب افريقي.

وسيدور لقاء الذهاب يوم 18 جوان القادم في ملعب حمادي العقربي برادس، فيما سيكون الاياب في 25 جوان بملعب القاهرة الدولي.