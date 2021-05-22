نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع مجموع الوفيات إلى 700 حالة وفاة منذ بداية الجائحة

سجلت ولاية نابل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 700 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، اليوم السبت، لـ(وات).

وأضاف المصدر ذاته، أن التحاليل المخبرية الأخيرة والبالغ عددها 373 تحليلا أسفرت عن تسجيل 78 إصالة جديدة ليترفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 20842 حالة من بينها 922 إصابة نشيطة أي لا تزال حاملة للفيروس.

و في المقابل، بين ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس سجل تراجعا إلى 93 حالة إيواء، مشيرا إلى ارتفاع مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد ليبلغ 19220 حالة.

وأبرز أن حالات الوفيات الأخيرة المسجلة تتوزع على 3 حالات بمعتمدية منزل تميم وحالة بكل من بوعرقوب وسليمان وتتراوح أعمارهم بين 50 و80 سنة.

وفي سياق متصل، أفاد أن حملة التلقيح المتنقلة ضد فيروس كورونا المستجد التي نظمتها اليوم السبت الإدارة الجهوية للصحة بنابل بالتنسيق مع بلدية نابل لفائدة العملة المكلفين بعمليات دفن المتوفين جراء الإصابة بالفيروس العاملين بمختلف بلديات الجهة انه تم تلقيح 123 عاملا ينتمون لـ23 بلدية.