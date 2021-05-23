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تسجيل حالة وفاة و 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا بسليانة

2021/05/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

سجلت ولاية سليانة أمس السبت حالة وفاة و 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 5202 حالات مؤكدة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بسليانة.
و كشف كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الأحد ل”وات أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 27 حالة بمكثر و18 ببوعرادة و13 ببرقو و6 بسليانة المدينة و5 بمعتمديتي العروسة و الكريب و9 بالروحية و3 بقعفور و إصابة بسيدي بورويس
و أضاف أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 23 حالة من بينها 6 بالانعاش و 20 بالمستشفيات المحلية
يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 213 حالة

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