قيمة الدينار تتحسن ازاء الدولار وتتراجع مقابل الاورو، وفق معدل الصرف لشهر افريل 2021

تحسنت قيمة الدينار التونسي ازاء الدولار، وفق معدل الصرف لشهر افريل 2021، ليبلغ 1 دولار ما يعادل 750ر2 دينار مقابل 806ر2 دينار في افريل 2020، حسب جدول الظرف الاقتصادي لافريل 2021، الذي نشره المعهد التونسية للمنافسة والدراسات الكمية.

في المقابل، عرفت قيمة الدينار تراجعا ازاء الاورو لتصل الى 320ر3 دينار، في افريل 2021، مقابل 287ر3 في نفس الشهر من سنة 2020.

وقدرت قيمة الدينار التونسي، وفق ما نشره البنك المركزي التونسي، الجمعة 21 ماي 2021، ازاء الدولار بما يعادل 773ر2 دينار في حين تم تبادل الدينار ازاء الاورو بقيمة 325ر3 دينار