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المنستير: انقطاع الماء الصالح للشراب عن منزل نور منذ ثلاثة أيام دون سابق إعلام

2021/05/23 أخبار, المصدر, متفرقات

تشهد مدينة منزل نور بولاية المنستير انقطاعا للماء الصالح للشراب منذ مساء الجمعة المنصرم وذلك دون سابق إعلام، وفق ما به (وات) اليوم الأحد رئيس بلدية منزل نور سامي الحاج عمر.
وأضاف رئيس البلدية أنّ 98 في المائة من سكان بلدية منزل نور، التي تعدّ قرابة 14 ألف نسمة، هم حاليا دون مياه صالحة للشراب، مشيرا إلى أنّه سبق منذ شهر قطع الماء الصالح للشراب عن المدينة دون سابق إعلام، حسب قوله.

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