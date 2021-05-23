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أربعة قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور بباجة وخمسة جرحى أحدهم وضعه حرج

2021/05/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أسفر حادث مرور، جد مساء اليوم الأحد بمنطقة الرحايات بالطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين تونس وباجة، عن وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة خمسة آخرين وضع أحدهم حرج، وفق ما صرح به مدير المستشفي الجهوى بباجة توفيق الفارح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات).
ووفق ذات المصدر توفيت امرأة (عمرها 35 سنة) وابنتها (عمرها 7 سنوات) واختاها (عمرهما 22 سنة و16 سنة).
وأفاد الفارح بأنه سيتم نقل مصابة الى مركز الحروق البليغة ببن عروس وإبقاء آخر تحت المراقبة، مشيرا إلى أن وضع مصابين آخرين مستقر وسيغادران المستشفى.
وتتمثل صورة الحادث فى تصادم سيارتين خفيفتين مما أدى الى انقلاب إحداهما ووفاة جميع راكبيها

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