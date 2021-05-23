رصد 3 حالات وفاة جديدة و29 إصابة إضافية بفيروس “كورونا”

أكّدت الإدارة الجهويّة للصحة بالمهدية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، بكل من معتمديات البرادعة وسيدي علوان وشربان.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ56 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، أي بنسبة عينات إيجابية عادلت 52 بالمائة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 14 ببومرداس و12 بالمهدية وإصابة واحدة بكل من شربان وملولش والسواسي.

في المقابل، ارتفع العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 11008 حالات بعد تعافي 15 مصابا، اليوم الأحد.

وبلغ إجمالي الإصابات بولاية المهدية، منذ ظهور الوباء، 11968 إصابة، من بينها 361 حالة وفاة، و599 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وانتفع مجموع 633 شخصا، اليوم الأحد، بالتلقيح ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 26760 شخصا، من بينهم 10456 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.