STARZPLAY تعزز شراكتها مع أوريدو تونس مقدمة لعملائها وصولاً يسيراً إلى المحتوى المميز والقنوات المضافة

يمكن لعملاء “أوريدو تونس” مشاهدة محتوى STARZPLAY الترفيهي إلى جانب قنواتها المضافة UFC و

Discovery+

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 ماي 2021: أعلنت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تمديد شراكتها الحالية مع “أوريدو تونس”، شركة الاتصالات الرائدة

الخاصة، لتمكين العملاء من الوصول إلى القنوات المضافة على المنصة، UFC وDiscovery+، إلى جانب الانضمام

إلى STARZPLAY ضمن باقة اشتراكهم.

وبما يمثل امتداداً لجهودها الرامية إلى تعزيز انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تساهم هذه الشراكة في

تعزيز وصول STARZPLAY إلى عملاء “أوريدو تونس” وتمكينهم من مشاهدة قنواتها المضافة، علاوة على

المحتوى المميز الذي توفره لهم عبر باقات القيمة المضافة التي تضعها شركة الاتصالات الرائدة في متناول عملائها.

ويمكن الآن للمشتركين لدى “أوريدو تونس” الاستمتاع بقائمة المسلسلات والأفلام الترفيهية والمميزة على منصة

STARZPLAY لفترات طويلة، حيث يتم تجديد اشتراكهم في المنصة تلقائياً طالما كانت باقتهم سارية المفعول.

وفي هذا السياق، قالت راغدة أبو فاضل، نائب رئيس قسم المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY: “تؤكد

شراكتنا مع ’أوريدو تونس‘ على التزامنا المتواصل بتوسيع نطاق انتشار خدماتنا بين شرائح أكبر من العملاء في منطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولاشك أن STARZPLAY تمتلك قائمة متميزة وطويلة من محتوى الأفلام

والمسلسلات والبرامج، بما يشمل أحدث الإضافات التي تشمل قنوات discovery+ وUFC وBluTV. وعبر الباقات

التي توفرها ’أوريدو تونس‘ وتضيف القيمة على تجربة العملاء، يتمكن مشتركوها اليوم من الاستمتاع بخدماتنا دون أي

تكلفة إضافية. وتمثل تونس أحد أسواقنا الهامة ونحن على ثقة بأن استمرار شراكتنا هذه سيمكننا من تعزيز حضورنا في

البلاد”.

من جانبه قال مصطفى بن غشام، رئيس خدمات القيمة المضافة والمحتوى في “أوريدو تونس”: “يسعدنا تعزيز

علاقتنا مع منصة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة لإضافة المزيد من الخدمات التي تثري القيمة المقدمة

لعملائنا. وفي ضوء سعي المستهلكين اليوم للوصول إلى خدماتنا بأسلوب في غاية السهولة، يساعدنا التعاون مع شركاء

يتقاسمون معنا ذات القيم والأهداف في استقطاب عملاء جدد والحفاظ على المشتركين الحاليين. ونحن على ثقة بأن

عملاءنا يستمتعون بالمحتوى الذي تقدمه STARZPLAY وإضافاتها وخدماتها الجديدة، ونتطلع قدماً للاستمرار برفدهم

بالتجارب المتميزة التي تلبي تطلعاتهم”.

وسيتمكن عملاء “أوريدو تونس” المشتركين في باقة XGO من الاستمتاع بخدمات STARZPLAY ومشاهدة قنواتها

المضافة UFC و discovery+دون أي تكلفة إضافية. وتقدم المنصة المحتوى الترفيهي المناسب لجميع أفراد العائلة،

بما يشمل أفلام هوليوود والأفلام العربية، والعروض التلفزيونية، والمحتوى الوثائقي، والمحتوى المخصص للأطفال،

والأعمال الأصلية.

وتقدم STARZPLAY محتوىً ترفيهياً متنوعاً يشمل الآلاف من العناوين المتميزة، بما في ذلك الأعمال الأصلية على

غرار بغداد سنترال، وباور، وفايكنغز؛ ووركر؛ وذا فلاش؛ ويور آونور؛ وماي هيرو أكاديميا، والمسلسلات الكلاسيكية

الأكثر شعبية مثل ذا بيج بانج ثيوري، وذي أوفيس، وذا غوود دكتور؛ وجريز أناتومي، إلى جانب أشهر أفلام هوليوود

وأحدث المحتوى العربي، والمحتوى المقدم عبر قنواتها المضافة على غرار فرانشيسكو (من أعمال discovery+

الأصلية)؛ وايلدست ميدل إيست؛ سورفايفنغ جو إكسوتيك؛ ويلرز ديلرز؛ فاست ان لاود؛ 90 داي فيانسي (امتياز كامل)؛

فتافيت؛ والمزيد.

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى

يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية.

Press Release

وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكنهم من

مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.

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تابعوا “STARZPLAY” على:

“إنستغرام” @starzplayarabia | “فيسبوك” @starzplay | “تويتر” @STARZPlayArabia |

لمحة عن STARZPLAY

STARZPLAY (www.starzplay.com) هي خدمة الاشتراك بالفيديو حسب الطلب، وتوفر أفضل محتوى

ترفيهي، يشمل أفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الوثائقية وبرامج الأطفال، بالإضافة إلى توفير الحلقات

الجديدة من أشهر المسلسلات للمشتركين في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة. كما تقدم المنصة المحتوى العربي،

وتتمتع بحضور واسع في 20 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. كما تقدم الخدمة آلاف العروض

الاستثنائية، من ضمنها محتويات أصلية حصرية لمشتركي ’ستارز‘ مثل “باور” و”آوت لاندر” و”سبارتاكوس” و”ذا

وايت كوين”.

وتتيح “STARZPLAY” للمشتركين إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة HD و4K عبر معظم الأجهزة الداعمة للإنترنت

وأجهزة التلفاز الذكية ومنصات الألعاب، وهي متاحة أيضاً على نطاق واسع على الخدمات الإقليمية للبث التلفزيوني عبر

الإنترنت. ويتيح التطبيق المخصص للأجهزة العاملة بنظامي “iOS” و”أندرويد” -والذي تم تنصيبه على أكثر من 3

ملايين جهاز- تنزيل المحتوى لمتابعته دون اتصال مع شبكة الإنترنت.

يُشار إلى أن المستثمرين الرئيسيين في “STARZPLAY” هم شركة “ستارز” (www.starz.com)، وشركة

“لايونزغيت” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (LGF.A, LGF.B)، وشركة “ستيت ستريت جلوبال

أدفايزر (SSGA)”، إلى جانب عدد من شركات الاستثمار في وسائل الإعلام والتكنولوجيا مثل “إس إي كيو كابيتال

بارتنرز” و”دلتا بارتنرز” منصات