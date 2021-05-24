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تسريب سيناريو الانقلاب الذي يُعدّه قيس سعيّد: عماد الخميري يعلّق

2021/05/24 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري، إن “ما نشرته بعض وسائل الإعلام من وجود دعوات للإنقلاب على الدستور وإجهاض الديمقراطية التونسية والإنفراد وجمع السلطات بيد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية يجب حمله على محمل الجد وعدم التهاون في التعامل مع هذه المعطيات المسربة”.

وأضاف الخميري، اليوم الإثنين في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، “استمعنا لمن يردد هذا الحديث في البرلمان وفي الجلسة العامة والدعوات الإنقلابية تحت مسمى تفعيل الفصل 80 من الدستور رددها بعض النواب في وسائل الإعلام وفي البرلمان وفي رسائل مفتوحة لرئيس الجمهورية، مضيفا “في إعتقادي أن من يدعو لهذا الخيار ،اويحرض عليه يريد الدفع بالبلاد نحو المجهول بضرب وحدة الدولة والمساس بأمنها وإستقرارها”.

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