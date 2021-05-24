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تمتيع الأساتذة الجامعيّين بأولويّة التلقيح

2021/05/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، اليوم الاثنين 24 ماي 2021، بأن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة على ضبط رزنامة عملية تلقيح أعضاء الاسرة الجامعية ضد فيروس كورونا.‎

وقالت ألفة بن عودة، إن الوزارة راسلت منذ أسابيع رؤساء الجامعات، لمدها بقائمة اسمية في الأفراد الذين ستشملهم أولوية التلقيح، مشددة على وجوب التسجيل المسبق في منظومة “ايفاكس” الخاصة بالتلقيح.

واشارت وزيرة التعليم العالي، إلى أنها ستعقد بداية من يوم غد الثلاثاء اجتماعات مضيقة لضبط الامور اللوجيستية الخاصة بتلقيح العائلة الجامعية الموسعة.

وستنطلق في أقرب الآجال عملية التلقيح التي تم إقرارها لفائدة أعضاء الأسرة الجامعية الذين يتواجدون بموجب عملهم وطبيعته في الصف الأوّل حيال جائحة “كورونا” وذلك لمن تجاوزوا 50 سنة أو من حاملي الأمراض المزمنة أو بعض الأمراض الخطيرة والذي يستوجب تلقيحهم كفئة ذات أولوية، وفق بلاغ للوزارة.

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