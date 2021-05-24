المهدية: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 39 مصابا

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ216 عينة، صدرت الاثنين، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 39 مصابا بولاية المهدية.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 27 بشربان و16 بالسواسي و14 بقصور الساف و8 بسيدي علوان و5 بالمهدية مقابل 3 إصابات بالشابة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 12053، من بينها 11047 حالة شفاء و361 وفاة و645 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 938 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 27698، من بينهم 10701 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.