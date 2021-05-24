مقترح لتخفيف الحجر الاجباري للوافدين على تونس..وهذه التفاصيل..

ضبط 6 مراكب صيد بالجر بحالة صيد غير قانونية في خليج قابس

عمر الولباني يكشف عن رزنامة إمتحانات الباكالوريا..

القبض على 06 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا عدلية مختلفة

المهدية: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 39 مصابا

2021/05/24 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ216 عينة، صدرت الاثنين، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 39 مصابا بولاية المهدية.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 27 بشربان و16 بالسواسي و14 بقصور الساف و8 بسيدي علوان و5 بالمهدية مقابل 3 إصابات بالشابة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 12053، من بينها 11047 حالة شفاء و361 وفاة و645 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 938 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 27698، من بينهم 10701 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn