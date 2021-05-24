لجنة فنية تونسية ليبية لانجاز الطريق السيارة تونس ليبيا وتطوير المعابر الحدودية

اتفقت وزارتا التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة المواصلات الليبية على تكوين لجنة فنية مشتركة تعنى بإعداد التصور والدراسات الخاصة لإيصال الطريق السيارة إلى الحدود التونسية الليبية على مستوى رأس الجدير ولجنة فنية لتطوير المعابر الحدودية والطرقات الحدودية بين البلدين.

وبخصوص الطريق السيارة تونس ليبيا، اكد وزير المواصلات الليبي، محمد سالم الشهوبي، خلال ورشة عمل انتظمت الاثنين في اطار الدورة الاولى للمعرض التونسي الليبي المقام حاليا بطرابلس (23/25 ماي 2021) ضرورة الإسراع في إنجاز الطريق السيارة المغاربية رأس الجدير-مساعد على طول حوالي 1700 كلم داعيا الشركات التونسية والليبية المعنية الى المشاركة في هذا المشروع “وسيتم توفير كل الظروف الملائمة وتسهيل الإجراءات للمقاولين “.

ومن جهته افاد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، كمال الدوخ، خلال هذه الورشة التي انتظمت تحت عنوان “مشاريع البنية التحتية واللوجستية المشتركة لفتح منافذ نحو إفريقيا جنوب الصحراء”، ان الاولوية ستكون ايضا لتحسين خدمات المعابر الحدودية الموجودة “وفي حال تكون هناك جدوى لإحداث معبر جديد فستقع برمجته”.

واضاف الدوخ، انه سيتم في البداية تطوير المعبر الحدودي براس الجدير من خلال تعصيره ليكون بوابة ذكية بتكنولوجيا حديثة حوالي 10 كلم من الجانب التونسي و8 كلم من الجانب الليبي و ايضا معبر الذهيبة ملاحظا انه سينتظم خلال الأسبوعين المقبلين اجتماعا بين وزير النقل التونسي ونظيره الليبي للنظر في تطوير المعابر الحدودية.

يذكر ان وزير التجهيز و وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ التقى صباح اليوم وزير الحكم المحلي الليبي بدر الدين التومي، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الحكم المحلي والتنسيق في مسار اللامركزية والقائمين عليها بين البلدين .

و اكد الدوخ استعداد تونس لمساعدة الجانب الليبي في عمليات إرساء الجباية المحلية بالبلديات الليبية والجوانب القانونية والإجراءات الفنية . فيما تم أيضا بحث أوجه التعاون اللامركزي المباشر بين البلديات في المجالات الفنية وبإشراف مباشر من الوزارتين.

يذكر ان طرابلس تحتضن من 23 الى 25 ماي 2021 فعاليات المعرض الليبي التونسي الذي بادر بتنظيمه مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها وعديد الغرف من مختلف ربوع ليبيا وافتتح المعرض الدولي، رئيس الحكومة، هشام مشيشي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة بحضور عدد من الوزراء بالبلدين.