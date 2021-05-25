بنزرت: انطلاق تهيئة 26 كلم من الطرقات والمسالك بمعتمدية اوتيك

اعطى والي بنزرت محمد قويدر اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق اشغال تهيئة حوالي 26 كلم من الطرقات والمسالك بمعتمدية اوتيك، بما قيمته حوالي 7 مليون دينار، وذلك خلال زيارة عمل اداها اليوم للمنطقة بحضور عدد من ممثلي الإدارات العمومية والسلط المحلية المعنية.

وأوضح والي بنزرت بالمناسبة ان جملة المشاريع تتوزع عموما على تهذيب وتعبيد بالخرسانة الاسفلتية والاسمنت المسلح ومد قنوات التطهير باحياء سيدي عثمان والمبطوح والهضاب العليا والفجة وحي النور بكلفة مالية تعادل ال2.9 مليون دينار، في اطار برنامج التنمية المندمجة، وتعبيد 5.5 كلم من الطرقات بكل من مناطق الفجة والبريج وباش حامبة بكلفة مالية تناهز ال1.2 مليون دينار وتهيئة 7 كلم من المسالك في اطار البرنامج الجهوي للتنمية بعنوان سنتي 2019 و 2020 بكلفة حوالي 2 مليون دينار، وتهيئة مسلك البسباسية على طول 4 كلم بكلفة مالية توازي 800 الف دينار بتمويل من وزارة التجهيز.

وتهدف هذه المشاريع، وفق والي الجهة، الى تحسين جودة الحياة ككل بالمنطقة وأيضا مناخ الاستثمار بها خاصة مع قربها من تونس الكبرى، الى جانب المساهمة في معاضدة البرامج الاستثمارية لمنظومة الحكم المحلي بالمعتمدية وبالتالي إنجاح التجربة الديموقراطية المحلية التونسية بالجهة، وشدد على أهمية الإيفاء بالتعهدات المعلنة من قبل كافة المشرفين على الاشغال والحرص على جودة الإنجاز وتطابقها مع كراسات الشروط الفنية

يشار الى ان والي بنزرت اعطى في ذات السياق أشارة انطلاق اشغال تنوير ملعب الحي باوتيك الجديدة وتخصيص مجلس الولاية لاعتمادات بقسمة 200 الف دينار للغرض.