من بينهم 8 رضّع: الجيش التونسي ينقذ 100 مهاجر غير شرعي

أنقذت خافرة تونسية تابعة لجيش البحر مساء أمس الاثنين، 100 مهاجر غير نظامي من جنسيات افريقية مختلفة (82 ذكور و10 نساء و8 رضع) كانوا على متن زورق مطاطي منساق مع التيار بالموقع شمال شرق جرجيس على بعد 40 كم ، داخل منطقة البحث والانقاذ التونسية، حسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أن هؤلاء المهاجرين افادوا انهم أبحروا فجر يوم أمس الاثنين من السواحل الليبية في اتجاه الفضاء الاوروبي مبينا ان خافرة عسكرية توجهت بهم إلى القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم لاحقا الى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

وتأتي هذه العملية، في إطار مساهمة جيش البحر في المجهود الاقليمي للبحث والانقاذ بالبحر وبالتنسيق بين مركز تونس للبحث والانقاذ التابع لجيش البحر ومركز تنسيق البحث والاغاثة بروما.