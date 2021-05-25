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بن عروس : حالة وفاة و7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 10 أشخاص

2021/05/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية بن عروس، إلى حدود يوم أمس الاثنين، إجمالي 13012 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”، بعد أن إنضافت إلى سجل المصابين، 7 حالات ايجابية جديدة، من جملة 17 اختبار فحص تم إجراؤه، وذلك وفق التقرير الدوري الصادر، اليوم الثلاثاء، عن اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره.

وارتفع بدوره، عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 459 حالة وفاة، بعد أن سجلت الجهة حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، مقابل تعافي 10 مصابين بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات المتعافية منذ بداية الجائحة إلى 12567 حالة.

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات التلقيح ضد الفيروس بكل من مركز رادس والمحمدية وحمام الشط ، حيث سجلت الإدارة الجهوية للصحة، يوم أمس الاثنين، تلقي 2284 شخصا التطعيم ضد الفيروس، ليصل عدد الذين تلقوا الجرعات منذ انطلاق الحملة إلى حوالي 70 ألف شخص.

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