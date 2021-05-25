منوبة: انطلاق عملية تلقيح الاطار التربوي

انطلقت اليوم الثلاثاء، بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بمنوبة، عملية تلقيح الاطار التربوي حسب الروزنامة التي اعدتها المندوبية الجهوية للتربية بالتنسيق مع الطرف النقابي نهاية الاسبوع المنقضي.

وستشمل العملية التي تتواصل خمسة ايام، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر الميساوي، حوالي 2500 اطار تربوي من المربين ممن تجاوز اعمارهم ال50 عاما، اضافة الى حاملي الامراض المزمنة ، والمسجلين جميعا بمنظومة “افاكس” للتلقيح .

وقد جندت الادارة الجهوية للصحة اطارها الطبي وشبه الطبي اللازم لتامين التلاقيح، فيما هيئت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالتنسيق مع الطرف النقابي، مركز التلقيح موفرة كافة الامكانيات اللوجيتسية لتامين العملية وفق البروتوكول الصحي المعمول به في الغرض.

واعطى اشارة انطلاق عملية التلقيح، والي منوبة محمد شيخ روحه، مرفوقا بالمندوبة الجهة للتربية والمديرة الجهوية للصحة والسلط المحلية، وتمت معاينة الاستعدادات بالمركز.