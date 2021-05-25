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فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد تحبط عملية تهريب 20صفيحة من مخدر القنب الهندي

2021/05/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أحبطت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد تهريب 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 2 كغ مخفيّة بإحكام أسفل لوحة قيادة سيارة ذات ترقيم تونسي.

وأوضحت الإدارة العامة للدّيوانة ، في بلاغ، الثلاثاء، ان العملية التي كشفت فيها فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد عن محاولة تهريب 20 صحيفة من مخدر القنب الهندي، بعد عملية تفتيش دقيق للسيارة، تمت في اطار دورية مراقبة لوسائل النقل والبضائع بالطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد.

وأضافت أنّ السائق أكد توليه شحن العربة من احدى المناطق الحدودية التابعة لولاية القصرين ليقوم بتسليمها إلى شخص بجهة الساحل. وقد تم تحرير محضر وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات بعد استشارة النيابة العمومية.

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