رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد 12 سفيرا جديدا لعدد من البلدان لدى تونس

تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من البلدان لدى تونس وهم على التوالي :

/ غابريان روزنزوايغ بيكاردو، سفير الولايات المتحدة المكسيكية بتونس مع الإقامة بالجزائر،

/ توبي مولمبو لوبايا، سفير جمهورية زمبيا بتونس مع الإقامة بالقاهرة،

/ لينو زنزيني، سفير جمهورية سان مارينو بتونس مع الإقامة بسان مارينو،

/ اشانكولي أمانلييف، سفير جمهورية تركمنستان بتونس مع الإقامة بأنقرة،

/ فانيسا فيغا ساينز، سفيرة مملكة الدانمارك بتونس مع الإقامة بالجزائر،

/ أوكتاي سوديف أوغلي غوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان بتونس مع الإقامة بالرباط،

/ أرشاك بولاديان، سفير جمهورية أرمينيا بتونس مع الإقامة بياريفان

/ توماز كونستالج، سفير جمهورية سلوفينيا بتونس مع الإقامة بروما،

/ ناريجوس أليكسيواناس، سفير جمهورية ليتوانيا بتونس مع الإقامة بباريس،

/ زينان سينومب، سفير جمهورية بوتسوانا بتونس مع الإقامة بأديس أبابا،

/ جينيفير كلير كارتميل، سفيرة أستراليا بتونس مع الإقامة بمالطا،

/ مالام مانزو آمينو، سفير جمهورية النيجر بتونس مع الإقامة بالجزائر،

/ لوالا هجداراغا، سفيرة جمهورية ألبانيا بتونس مع الإقامة بأثينا،

/ نرمان ماسينوفيتش، سفير البوسنة والهرسك بتونس مع الإقامة بطرابلس.