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رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد 12 سفيرا جديدا لعدد من البلدان لدى تونس

2021/05/25 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من البلدان لدى تونس وهم على التوالي :

/ غابريان روزنزوايغ بيكاردو، سفير الولايات المتحدة المكسيكية بتونس مع الإقامة بالجزائر،
/ توبي مولمبو لوبايا، سفير جمهورية زمبيا بتونس مع الإقامة بالقاهرة،
/ لينو زنزيني، سفير جمهورية سان مارينو بتونس مع الإقامة بسان مارينو،
/ اشانكولي أمانلييف، سفير جمهورية تركمنستان بتونس مع الإقامة بأنقرة،
/ فانيسا فيغا ساينز، سفيرة مملكة الدانمارك بتونس مع الإقامة بالجزائر،
/ أوكتاي سوديف أوغلي غوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان بتونس مع الإقامة بالرباط،
/ أرشاك بولاديان، سفير جمهورية أرمينيا بتونس مع الإقامة بياريفان
/ توماز كونستالج، سفير جمهورية سلوفينيا بتونس مع الإقامة بروما،
/ ناريجوس أليكسيواناس، سفير جمهورية ليتوانيا بتونس مع الإقامة بباريس،
/ زينان سينومب، سفير جمهورية بوتسوانا بتونس مع الإقامة بأديس أبابا،
/ جينيفير كلير كارتميل، سفيرة أستراليا بتونس مع الإقامة بمالطا،
/ مالام مانزو آمينو، سفير جمهورية النيجر بتونس مع الإقامة بالجزائر،
/ لوالا هجداراغا، سفيرة جمهورية ألبانيا بتونس مع الإقامة بأثينا،
/ نرمان ماسينوفيتش، سفير البوسنة والهرسك بتونس مع الإقامة بطرابلس.

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