مدنين-كوفيد: تقديم 100 جرعة في أول يوم من عملية التلقيح لفائدة منسبي القطاع التربوي

انطلقت اليوم الثلاثاء بولاية مدنين حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في قطاع التربية، بتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بمدنين، حيث شملت العملية في يومها الأول بمدينة مدنين 100 من إطارات وأعوان القطاع، على أن تتواصل يوم غد الاربعاء بالمعهد الثانوي بحومة السوق، ليتم تقديم جرعات للمعنيين بالعملية من الذين سجلوا وأدرجوا ضمن القائمة التي ضبطها المعهد، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

ويؤمن خدمة تقديم الجرعات للمنتفعين من قطاع التربية فريق متنقل للتلقيح من الصحة بفضاءات ضبطتها مندوبية التربية، وفق العدد المحدد من المعنيين بالعملية، حتى لا يتم إدخال ارباك على عملية تلقيح المسنين، التي تتواصل بمراكز التلقيح، سواء الجهوية أو المحلية.

يذكر أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بولاية مدنين مكنت حتى يوم امس الاثنين، من تطعيم 33294 شخصا، منهم 430 شخصا تم حقنهم باللقاح يوم امس بين المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وجربة، باعتبار أن المركزين المحليين للتلقيح بكل من جرجيس وبن قردان لا يشتغلان كامل الأسبوع ويقتصر عملهما على نهاية الأسبوع، يومان ببن قردان و3 أيام بجرجيس.