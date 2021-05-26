عضو باللجنة العلمية: “نأمل أن تنخفض نسبة التحاليل الايجابية لتقصي كورونا الى 10 بالمائة بحلول منتصف جوان القادم مقابل 20 بالمائة حاليا

عبّر عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أمين سليم عن الأمل في أن تنخفض نسبة التحاليل الايجابية لتقصي فيروس كورونا الى حدود 10 بالمائة مع حلول منتصف شهر جوان القادم، مقابل 20 بالمائة حاليا ونحو 25 بالمائة منذ 10 أيام.

ولاحظ سليم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تراجع نسبة التحاليل الايجابية من شأنه أن يخفف الضغط على المستشفيات وأسرة الاكسجين والانعاش وأن يساهم في الحد من الوفايات والاصابات الخطيرة.

وأضاف أن اللجنة بصدد درس الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 والتي يتعين اعتمادها بنقاط العبور الجوية والبرية والبحرية لاسيما مع قرب حلول موسم الصيف القادم الذي يتزامن مع عودة التونسيين بالخارج، وذلك من أجل تفادي دخول تونس في موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا.

وقال “نأمل في الفترة القادمة التي تتزامن مع العطلة الصيفية وعيد الاضحى المبارك أن لا يتهاون المواطنون بالبروتوكول الصحي بتجنب العودة لارتفاع منحى الاصابات مرة أخرى”.

ووصف عضو اللجنة العلمية الوضع الوبائي في الوقت الراهن بانه يتسم باستقرار ملحوظ رغم الارتفاع المستمر لنسبة التحاليل الايجابية لتقصي فيروس كورونا.

أم