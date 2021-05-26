هام: مواصلة فرض الحجر الصحي الاجباري فقط على الوافدين الى تونس من دول تنتشر فيها السلالات المتحورة للفيروس

أوصت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء برفع الحجر الصحي الاجباري على الوافدين الى تونس ومواصلة فرضه فقط على القادمين من الدول التي تنتشر فيها السلالات المتحورة لكوفيد 19، وفق ما أفاد به عضو اللجنة أمان الله المسعدي وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ويستثنى اقتراح إلغاء اجبارية الحجر الصحي عند الدخول الى تونس الوافدين من الدول التي تنتشر فيها السلالات المتحورة، على غرار السلالة الجنوب افريقية والهندية والبريطانية، وفق ذات المصدر.

وبخصوص التوصيات المتعلقة بإمكانية التخفيف من ساعات حظر الجولان أو تمديده أكد المسعدي أنه لم يتم طرح هذا الاجراء خلال اجتماع اللجنة العلمية الذي تركزت أشغاله على تقييم الاجراءات المتعلقة بالوافدين على تونس من الخارج قصد احكام التوقي من انتشار الفيروس.

يشار الى ان رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن خلال إشرافه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، بمراجعة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين من الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والدولي وذلك بتعزيزها حماية للصحة العامة سواء بالتشديد أو بالتخفيف منها.