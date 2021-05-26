المهدية: تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد نصفها بالدائرة الصحية بالمهدية

سجّلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس “كورونا” المستجد بالمهدية، اليوم الثلاثاء، 84 إصابة جديدة بالفيروس، نصفها بالدائرة الصحية بالمهدية، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ256 عينة.

وتوزعت بقية الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 12 بالشابة، و11 بشربان، و6 بالسواسي، و5 ببومرداس، و3 بكل من ملولش والجم، وإصابة واحدة بدائرتي أولاد الشامخ وقصور الساف.

وتماثل، من جهة أخرى، 46 مصابا للشفاء التام، ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 11092 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 12137 إصابة، من بينها 362 حالة وفاة، و683 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 659 مواطنا، اليوم، التطعيم ضد الفيروس التاجي، ليعادل مجموع المنتفعين بالتلقيح منذ انطلاق الحملة، 28728 منتفعا، من بينهم 10919 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.