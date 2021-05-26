القبض على 13 شخصا في مناطق مختلفة من أجل تنظيم عمليات هجرة غير نظامية والمشاركة فيها

ألقت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، الثلاثاء، القبض على صاحب مركب تم استغلاله في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، تورط فيها 17 شخصا قبل أن تتم نجدتهم وانقاذهم من طرف الوحدات الأمنية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير، في ذات اليوم، من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة محل سبعة مناشير تفتيش وحجزت لديه مركبا بحريا وأدوات تستغل في ذلك.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

ووفق ذات المصدر ألقت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني ببنزرت، الثلاثاء، القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل “الارشاد والتدبير والتوسط لمغادرة أشخاص للتراب التونسي عبر البحر خلسة والادارة والانخراط والمساعدة على ارتكابها في إطار تنظيم وفاق”.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

وتمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من القاء القبض على سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة مفتش عنهم من أجل “اجتياز الحدود البحري خلسة، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل الجهة.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

ووفق ذات المصدر، ضبطت فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بنفطة من ولاية توزر، أمس الثلاثاء، شخصين أجنبيين بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.