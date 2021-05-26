البنك الدولي يهب اندا العالم العربي مبلغ مليوني دولار للمساعدة على خلق الوظائف بارياف ولاية قابس

أعلن البنك الدولي ، الاربعاء، عن توقيع اتفاق مع منظمة “إندا العالم العربي” لمنحها هبة بقيمة مليوني دولار عبر خط تمويل مقدم من الحكومة الهولاندية ، مخصصة لدعم المنتجين الفلاحيين على خلق مواطن شغل بالوسط الريفي بولاية قابس.

ويهدف خط التمويل المخصص لبرنامج ” الريف التونسي و التوظيف ضمن القطاع الفلاحي ” او “ترايس ” الى مزيد خلق الوظائف وخاصة لفائدة الشباب والنساء في القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية.

ويهدف الخط الى رفع نجاعة وقدرة صغار المنتجين في الريف و تجمعات الفلاحين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخصصة في الصناعات الغذائية .

واطلق برنامج “الريف التونسي والتشغيل ضمن القطاع الفلاحي”، الهبة الثانية بمبلغ مليوني دولار من خلال منظمة إندا العالم العربي لدعم الانشطة المنتجة والمشغلة لفائدة تعاضديات الفلاحين في الوسط الريفي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بولاية قابس

وتأتي الهبة الجديدة بعد مبلغ سابق بقيمة مليون دولار، حصل عليه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على شكل دعم لتلافي الانكماش الاقتصادي بفعل جائحة كوفيد -19.

وتعمل منظمة ” إندا العام العربي” غير الحكومية التي احدثت سنة 1990، على تحفيز المبادرة من خلال تشجيع الابتكار والمسؤولية المجتمعية والاستقلالية المالية للفئات الهشة وتعمل على المستوى المحلي والوطني.

وتهدف من خلال هذا البرنامج الى احداث زهاء الف موطن شغل مباشر وغير مباشر بولاية قابس من خلال تقديم منح لفائدة 100 وحدة اقتصادية ومؤسسة صغرى ومتوسطة وباعثين شبان وكذلك العمل على تحقيق النجاعة التجارية للمشاريع واستدامتها.

وستتدخل إندا العالم العربي في تنفيذ هذا البرنامج من خلال شراكة مع مكتب ” اي اس ك” والشركة المتخصصة في التمويل الصغير ” إندا تمويل “