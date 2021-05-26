رسميا: رفع الحجر الصحّي الإجباري على الوافدين من الخارج بداية من 1 جوان القادم

قرّرت اللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة مقاومة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج ابتداء من 1 جوان 2021 وإعفاؤهم من تقديم شهادة مخبرية “PCR” تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19، حسب بلاغ لرسائة الحكومة نشر على صقحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”

وينسحب قرار رفع الحجر الصحي الإجباري، حسب البلاغ، على الوافدين الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا شريطة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة، والوافدين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19، منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

وبالنسبة لبقية الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة، اشترطت اللجنة الاستظهار بشهادة مخبرية “PCR” تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام.

وأكدت اللجنة أنه سيتواصل القيام بحملات المراقبة بإجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإيواء من تبين أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض . كما سيتواصل العمل بالإجراءات السابقة التي تم الإعلان عنها إلى حدود 6 جوان 2021، حسب البلاغ .

ولفتت اللجنة في بلاغها إلى أنه سيتم بالتوازي مع تسجيل تحسن في الوضع الصحي تخفيف الإجراءات الخاصة بالوضع الوبائي.

ويشار إلى أن اجتماع اللجنة خصص للمتابعة الدورية للإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين من الخارج

مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيد الوطني والدولي.