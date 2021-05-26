كأس تونس: النجم الساحلي يتأهل على حساب الترجي التونسي 1-صفر ويلاقي الترجي الجرجيسي في ثمن النهائي

تأهل النجم الرياضي الساحلي الى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس نسخة صالح بن يوسف، اثر فوزه اليوم الأربعاء بملعب حمادي العقربي برادس على مضيفه الترجي الرياضي التونسي بنتجية 1 – 0 ، في قمّة لقاءات الدفعة الثانية من الدور السادس عشر التي جمعت بين بطل الموسم الترجي التونسي ووصيفه النجم الساحلي.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء، الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس، عن طريق اللاعب الكاميروني جاك مبي في الدقيقة 35 .

وسيلاقي النجم الساحلي في ثمن النهائي يوم الاحد المقبل ترجي جرجيس

وفي ما يلي كامل نتائج الدفعة الثانية من الدور السادس عشر لكأس تونس:

في ملعب حمادي العقربي برادس:

الترجي الرياضي التونسي – النجم الرياضي الساحلي 0 – 1

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي – النادي الرياضي البنزرتي 2 – 1

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش – اتحاد بن قردان 0 – 1

في الملعب الأولمبي بالمنزه

النادي الافريقي – النادي الرياضي لحمام الأنف 3 – 1

في ملعب مارث

مارث الرياضية – مرجان طبرقة 1 – 2

في ملعب قفصة – القمودي

الملعب القفصي – هلال الرديف 0 – 0 ( ترشح الملعب القفصي بركلات الترجيح 5 – 4 )

في ملعب منزل بوزيان

اتحاد ملعب بوزيان – جمعية اريانة 0 – 2

في ملعب علي البلهوان بالملاسين

الأولمبي للنقل – أمل حمام سوسة 1 – 1 ( ترشح الأولمبي للنقل بركلات الترجيح 7 – 6)

في ملعب النفيظة

النفيظة الرياضية – نسر جلمة 0 – 2

في ملعب تطاوين

أمل الرقبة – نادي بنبلة 0 – 0 ( ترشح نادي بنبلة بركلات الترجيح 5 – 3 )

في ملعب قصيبة سوسة

كوكب زاوية سوسة – الترجي الجرجيسي 0 – 2 ( بعد تمديد الوقت)

و سيكون برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لكأس تونس، الذي سيجرى الأحد القادم على النحو التالي:

النجم الرياضي الساحلي – الترجي الجرجيسي

النادي الصفاقسي – الملعب القفصي

مرجان طبرقة – النادي الافريقي

اتحاد برج السدرية – الاتحاد المنستيري

مستقبل سليمان – اتحاد بن قردان

نجم المتلوي – نسر جلمة

جمعية اريانة – الأولمبي الباجي

الأولمبي للنقل – نادي بنبلة