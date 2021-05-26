سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 64 حالة شفاء، وفق ما أفاد كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير السعيدي.

وذكر السعيدي، في تصريح لـ”وات”، أن عدد الحالات المؤكدة التي تم إيواؤها بالمستشفيات تعد 11 حالة، وقد بلغ مجموع الحالات المقيمة بالمستشفيات 57 حالة، من بينهم 41 حالة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، وحالتين بمستشفى بئر الحفي، و8 حالات بمستشفى الرقاب، و6 حالات بمستشفى المكناسي.

وتتوزع حالات الاصابة الجديدة حسب المعتمديات، على معتمدية سوق الجديد بـ6 اصابات، وحالتين في جلمة، وحالة واحدة في المزونة، و7 حالات بمنزل بوزيان، وحالة ببئر الحفي، و8 حالات بالرقاب، وحالتين بالمكناسي، و10 حالات بسيدي بوزيد الشرقية، و32 حالات بسيدي بوزيد الغربية، و10 حالات بالسبالة، و11 حالة بأولاد حفوز.