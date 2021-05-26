المنستير-كوفيد19: استقرار في عدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي مقابل تسجيل و53 إصابة جديدة

سجّلت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير لليوم الثاني على التوالي استقرارا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” لتبقى في حدود 519 وفاة من مجموع 19 ألفا و124 إصابة خلال الفترة مارس 2020-24 ماي 2021 منها 53 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتعدّ الجهة الصحية بالمنستير إلى غاية 24 ماي الجاري 17 ألفا و835 حالة تعافت منها 35 حالة جديدة فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة حاليا 770 حالة منها 77 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة من بينها 25 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الذي حافظ قسم الإنعاش به على نسبة الإشغال لأسرة “كوفيد” بـ78.1 في المائة، فيما بلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” 47 فاصل 8 في المائة منذ 23 ماي الجاري.

وتصنّف ولاية المنستير كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع إذ سجلت 76 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة إلى غاية 24 ماي الجاري.

وتطوّر مجددا عدد المعتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا إلى 5 تتصدرها الساحلين بجملة 127 إصابة، و4 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع تتراوح فيها الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بين 93 إصابة بمعتمدية بنبلبة، و55 إصابة بقصر هلال، في الوقت الذي بلغت فيه الإصابات بمعتمديات المكنين 47 إصابة، وزرمدين 43 إصابة، وقصيبة المديوني 40 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 19 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن وجميعها تصنف ذات مستوى اختطار متوسط.